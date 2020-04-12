2020-04-12T19:08:29+03:00
Общество

Каринэ Хабирова сообщила, что не пустит мужа на работу

Первая леди Башкирии написала об этом в своем аккаунте в Инстаграм
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Сегодня, 12 апреля, первая леди Башкирии Каринэ Хабирова написала на своей странице в Инстаграм пост, где поздравила всех верующих христиан с Вербным Воскресеньем. В этой же записи она в ироничной манере поделилась тем, чем все-таки занят сегодня, в выходной день, ее супруг, глава республики Радий Хабиров.

- Муж сегодня дома, ходит по квартире, всем мешает. На работу сегодня все равно не пущу. Отомстил таким фото, - написала Каринэ Хабирова и выложила свою фотографию со спины. На снимке видно, что она читает книгу в домашней обстановке.

Фото: личная страница Каринэ Хабировой

Фото: личная страница Каринэ Хабировой

Напомним, в минувшую субботу, 11 апреля, глава Башкирии приходил в закрытую на жесткий карантин РКБ имени Куватова в Уфе, где находится один из «очагов» распространения коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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