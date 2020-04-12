Жительница Башкирии пыталась покончить с собой и убить троих детей

12 Апр 2020 2020-04-12T18:15:33+03:00

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На днях душераздирающая и по истине драматичная история развернулась в Межгорье. Рано утром в службу спасения поступил звонок от соседей некой женщины, которая проживала в квартире одна с тремя несовершеннолетними детьми. Бдительные жильцы почувствовали неладное и забеспокоились. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, как оказалось, нерадивая мать пыталась покончить с собой и забрать с собой своих детей.

По словам собеседника, драма развернулась из-за ссоры женщины с матерью – бабушкой троих детей. Известно, что в момент принятия рокового решения жительница Межгорья находилась в состоянии алкогольного опьянения.

К счастью, все обошлось: коммунальщики выломали двери и спасли детей. Пьяную мать отвезли в отдел полиции, а детей в медсанчасть. По словам осведомленного источника «КП-Уфа» им оказали психологическую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU