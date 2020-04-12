Во время самоизоляции в Башкирии начали продавать еду в рассрочку

12 Апр 2020 2020-04-12T16:57:07+03:00

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Самоизоляция и вынужденный «выходной месяц» ударили по кошелькам жителей Башкирии так, что некоторые рестораны республики, чтобы не потерять клиентов, решили поменять модель ведения бизнеса. Так, в Баймаке появилось заведение общепита, которое предлагает своим клиентам купить любимые блюда в рассрочку. Причем еду потенциальным клиентам доставят прямо на дом.

- Теперь, если у вас на момент заказа вдруг не оказалось денег, вы можете заказать пиццу, роллы, плов, манты, лагман, самсу и многое другое в долг и оплатить заказ в течение месяца! – гласит реклама ресторана.

У рестораторов есть несколько условий, по которым можно купить еду в рассрочку. Заказчик должен быть старше 18 лет и постоянно проживать в Баймаке. Как поясняют владельцы, акция действует на заказы от 500 до 2 тысяч рублей.

- Вводим эту акцию для наших любимых клиентов на время карантина, чтобы вам не было скучно коротать вечера в режиме самоизоляции, - отмечают в ресторане.

ИСТОЧНИК KP.RU