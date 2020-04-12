2020-04-12T17:01:51+03:00
Происшествия

Житель Башкирии установил приложение на телефон и лишился четверти миллиона рублей

Мошенники получили доступ к его банковским счетам
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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На днях в Салавате в полицию обратился местный житель, который сообщил, что стал жертвой мошенников. По его словам, в один прекрасный день ему позвонили с незнакомого номера на мобильный и представились сотрудниками службы безопасности банка. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», этот звонок стоил мужчине 256 тысяч рублей.

По словам собеседника, неизвестный предложил салаватцу защитить персональные данные и обезопасить свои банковские счета от хакерских атак. Для этого нужно было всего лишь установить на телефон приложение и войти в приложения онлайн-банков. После того, как потерпевший проделал эти действия, злоумышленник снял с его счетов все деньги.

На данный момент в отношении неизвестного возбуждено уголовное дело, сообщил собеседник. Установить кто мог звонить потерпевшему пока не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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