Житель Башкирии установил приложение на телефон и лишился четверти миллиона рублей

12 Апр 2020 2020-04-12T17:01:51+03:00

Изменить размер текста: A A

На днях в Салавате в полицию обратился местный житель, который сообщил, что стал жертвой мошенников. По его словам, в один прекрасный день ему позвонили с незнакомого номера на мобильный и представились сотрудниками службы безопасности банка. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», этот звонок стоил мужчине 256 тысяч рублей.

По словам собеседника, неизвестный предложил салаватцу защитить персональные данные и обезопасить свои банковские счета от хакерских атак. Для этого нужно было всего лишь установить на телефон приложение и войти в приложения онлайн-банков. После того, как потерпевший проделал эти действия, злоумышленник снял с его счетов все деньги.

На данный момент в отношении неизвестного возбуждено уголовное дело, сообщил собеседник. Установить кто мог звонить потерпевшему пока не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU