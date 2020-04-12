2020-04-12T15:58:16+03:00
Коронавирус Covid-19

В Уфе закупили две тысячи защитных костюмов и респираторов для медиков

Об этом заявили в пресс-службе мэрии башкирской столицы
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба мэрии УфыФото: пресс-служба мэрии Уфы
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Сегодня, 12 апреля, стало известно, что мэрия Уфы закупила две тысячи специальных защитных костюмов и респираторов для уфимских врачей. Как сообщает пресс-служба городской администрации, поручение дал мэр города Ульфат Мустафин.

В мэрии отмечают, что средства защиты уже доставлены в медучреждения Уфы, где проходят лечение зараженные коронавирусом. Часть защитных костюмов и респираторов доставили также и в республиканскую клиническую больницу имени Куватова. Сегодня РКБ закрыта на жесткий карантин – там обнаружилась вспышка COVID-19. Недавно ее посетил глава региона Радий Хабиров.

- Также данными костюмами обеспечены городские поликлиники, - подчеркнули в мэрии Уфы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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