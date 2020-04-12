Жительница Башкирии обнаружила в телефоне дочери видео сексуального характера с двухлетним ребенком

12 Апр 2020 2020-04-12T14:54:30+03:00

Изменить размер текста: A A

На днях в полицию Стерлитамака поступил необычный звонок. Звонившая женщина сообщила, что обнаружила у своей дочери на телефоне шокирующее видео сексуального содержания. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, на видео были засняты действия сексуального характера в отношении двухлетней девочки.

Чтобы разобраться в ситуации сотрудники полиции провели беседу с девочкой, чья мама обнаружила жуткую находку. В итоге выяснилось, что шокирующий ролик был снять около двух недель назад в квартире знакомого владелицы телефона. На видео молодой человек совершает действия сексуального характера со своей младшей сестренкой.

На данный момент видеоролик изъят, рассказал «КП-Уфа» собеседник.

ИСТОЧНИК KP.RU