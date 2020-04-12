В Башкирии синоптики прогнозируют мокрый снег и усиление ветра

12 Апр 2020 2020-04-12T13:58:37+03:00

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Сегодня, 12 апреля, в Башкирии ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами умеренного. Ветер в республике прогнозируется юго-западный, 7-12 метров в секунду, днем местами порывы будут достигать 17 метров в секунду. О неблагоприятных погодных условиях предупреждает МЧС по Башкирии, ссылаясь на прогноз Башгидрометцентра.

Также по данным синоптиков ночью температура воздуха опустится до 0,+5°, днем +5,+10°. МЧС по Башкирии предупреждает автолюбителей об ухудшении видимости на дорогах до 1-2 километров.

В Уфе сегодня ожидается облачная погода и небольшой дождь. Ветер южного, юго-западного направления, 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до +2,+4°, днем +8,+10°С.

ИСТОЧНИК KP.RU