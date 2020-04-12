Стало известно, в каких городах Башкирии есть заболевшие коронавирусом

12 Апр 2020 2020-04-12T12:56:15+03:00

В минздраве республики рассказали также и о состоянии больных

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По официальным данным в Башкирии на 12 апреля 84 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки количество заболевших увеличилось на 18 человек. В минздраве республики рассказали, в каких районах Башкирии находятся заболевшие и в каком они состоянии.

Так, по данным министерства здравоохранения Башкирии в инфекционной больнице №4 в Уфе находятся 31 пациент, все они средней тяжести.

В РКБ имени Куватова в Уфе находятся 11 пациентов, состояние средней тяжести.

В Демской больнице лежат 6 человек, один в тяжелом состоянии, В Дюртюлинской ЦРБ – один, средней тяжести; ЦГБ Кумертау – один человек, средней тяжести; Сибай – один средней тяжести; Исянгуловская ЦРБ – один средней тяжести; Белебей и Октябрьский по одному, средней тяжести; В Бирске 3 человека, в Стерлитамаке – 2 человека, у всех состояние средней тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU