2020-04-12T12:56:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Стало известно, в каких городах Башкирии есть заболевшие коронавирусом

В минздраве республики рассказали также и о состоянии больных
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: архив КПФото: архив КП
Изменить размер текста:

По официальным данным в Башкирии на 12 апреля 84 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки количество заболевших увеличилось на 18 человек. В минздраве республики рассказали, в каких районах Башкирии находятся заболевшие и в каком они состоянии.

Так, по данным министерства здравоохранения Башкирии в инфекционной больнице №4 в Уфе находятся 31 пациент, все они средней тяжести.

В РКБ имени Куватова в Уфе находятся 11 пациентов, состояние средней тяжести.

В Демской больнице лежат 6 человек, один в тяжелом состоянии, В Дюртюлинской ЦРБ – один, средней тяжести; ЦГБ Кумертау – один человек, средней тяжести; Сибай – один средней тяжести; Исянгуловская ЦРБ – один средней тяжести; Белебей и Октябрьский по одному, средней тяжести; В Бирске 3 человека, в Стерлитамаке – 2 человека, у всех состояние средней тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительница Башкирии обнаружила в телефоне дочери видео сексуального характера с двухлетним ребенком
В Башкирии синоптики прогнозируют мокрый снег и усиление ветра
Стало известно, в каких городах Башкирии есть заболевшие коронавирусом
Стало известно, почему Радий Хабиров решил лично посетить РКБ имени Куватова в Уфе
В Башкирии общее количество заболевших коронавирусом достигло 84 человек
Стали известны подробности гибели школьницы, отравившейся угарным газом в Башкирии
В Башкирии на сельской дороге легковушка въехала в грузовик, один человек погиб
Статистика коронавируса в Башкирии на 12 апреля: подтвердились 18 новых случаев
В Уфе за нарушение режима самоизоляции оштрафовали сотни горожан
«Самоизоляция никого не пугает»: уфимская путана рассказала о «работе» во время самоизоляции
МЧС по Башкирии объявило штормовое предупреждение из-за усиления ветра
Переболевшую коронавирусом жительницу Башкирии затравили в родном городе
Глава Башкирии посетил закрытую на карантин РКБ имени Куватова
Семья из Башкирии спустя год после переезда в новую квартиру обнаружила таинственное послание
Стало известно, из какого города был первый пациент, который скончался от коронавируса в Башкирии
«Никого не впускают»: после смерти постояльца, в Башкирии на карантин закрыли интернат