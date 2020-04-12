Стало известно, почему Радий Хабиров решил лично посетить РКБ имени Куватова в Уфе

12 Апр 2020 2020-04-12T12:35:55+03:00

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Сегодня, 12 апреля, во время традиционного брифинга в минздраве Башкирии по коронавирусу министр здравоохранения республики Максим Забелин рассказал, почему Радий Хабиров решил РКБ имени Куватова в Уфе. Визит главы республики состоялся вчера, 11 апреля, и стал неожиданностью для пациентов и врачей медучреждения.

По словам начальника управления администрации главы Башкирии по социальным коммуникациям Елены Прочаковской, глава региона решил лично убедиться в том, что в больнице нет паники. Также она подчеркнула, что это было его личное решение и никто не предлагал Радию Хабирову поступить именно так.

В РКБ имени Куватова глава Башкирии прошелся по палатам, поговорил с пациентами и медперсоналом. Перед тем как попасть в «грязную зону», он облачился в специальный защитный костюм.

Еще одна из причин, по которой Хабиров решил лично посетить больницу – наличие новостей о панике в стенах медучреждения. По словам Елены Прочаковской и Максима Забелина, эта информация не подтвердилась.

ИСТОЧНИК KP.RU