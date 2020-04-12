В Башкирии общее количество заболевших коронавирусом достигло 84 человек

12 Апр 2020 2020-04-12T12:21:08+03:00

С подозрением на коронавирус в больницах республики остаются 236 человек

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Сегодня, 12 апреля, на традиционном брифинге в минздраве Башкирии было бъявлено, что количество больных коронавирусом в республике достигло 84 человек. Как отметил министр здравоохранения региона Максим Забелин, 62 из них госпитализирован, а остальные находятся дома – у них заболевание протекает в легкой форме. Еще семь человек были выписаны с полным выздоровлением.

По словам министра, всего в стационарах республики с подозрением на коронавирус находятся 236 человек, среди которых 11 несовершеннолетних детей.

По данным центра эпидемиологии и гигиены всего в Башкирии проведено 18404 исследования на коронавирус.

По словам представителя Роспотребнадзора по Башкирии, в регионе шесть медицинских учреждений, где находятся зараженные. Венер Изикаев назвал и где они конкретно располагаются: РКБ имени Куватова в Уфе, больницы в Октябрьском, Бирске, Нефтекамске (Психоневрологический интернат), в Белебее и в городской больнице №1 в Стерлитамаке.

Также стало известно, что один зараженный есть в Альшеевском районе Башкирии. Поликлинику Раевской ЦРБ закрыли из-за этого на карантин.

ИСТОЧНИК KP.RU