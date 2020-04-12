2020-04-12T11:33:19+03:00
Происшествия

Стали известны подробности гибели школьницы, отравившейся угарным газом в Башкирии

По словам местных жителей незадолго до гибели подросток потеряла близкого человека
Павел КРАЙНОВ
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Жительнице Бирска Арине С. было всего 14 летЖительнице Бирска Арине С. было всего 14 лет
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На днях в Бирске в одном из частных домов произошла настоящая трагедия. Две родные сестры, 14-летняя Арина и девятилетняя Ирина С. (имена изменены. – ред.) пошли в баню и отравились там угарным газом. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», бездыханные тела девочек обнаружил их дедушка. Он вызвал скорую помощь, но спасти старшую девочку не удалось.

Младшую Ирину срочно доставили в ближайшую больницу, за ее жизнь борются врачи. Сейчас она находится в реанимации. К сожалению, старшая сестра Арина погибла – прибывшие на место медики смогли лишь констатировать смерть подростка.

Жители Бирска в беседе с «КП-Уфа» рассказали, что погибшая от отравления угарным газом Арина, заканчивала в этом году восьмой класс местной школы. Совсем недавно сестры пережили семейную трагедию – от пневмонии внезапно умер их отец.

- Отец у них недавно неожиданно заболел и очень быстро «сгорел» - всего за два три дня. А мама у девочек сейчас в больнице. Поэтому они с дедом остались. А он недоглядел, - рассказал в беседе с «Комсомолкой» житель Бирска, знакомый с ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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