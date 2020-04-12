2020-04-12T11:06:38+03:00
Происшествия

В Башкирии на сельской дороге легковушка въехала в грузовик, один человек погиб

Мужчину госпитализировали в ближайшую больницу, где он скончался
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба ГИБДД по БашкирииФото: пресс-служба ГИБДД по Башкирии
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В минувшую субботу, 11 апреля, в Мелеузовском районе Башкирии произошло жуткое ДТП. По данным ГИБДД по республике, рано утром в селе Нордовка 31-летний водитель за рулем ВАЗ-2106 въехал в прицеп грузовика. В результате аварии мужчина с тяжелыми травмами был госпитализирован в ближайшую больницу, где скончался.

Всего в республике за прошедшие сутки произошло девять автомобильных аварий, в которых погибли два человека и еще девять получили различные травмы. Как сообщает пресс-служба ведомства, сотрудники ГИБДД по Башкирии выявили более 1500 нарушений правил дорожного движения и задержали 64 нетрезвых водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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