2020-04-12T10:45:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Статистика коронавируса в Башкирии на 12 апреля: подтвердились 19 новых случаев

Количество заболевших в республике приближается к сотне человек
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Архив «КП»Фото: Архив «КП»
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Сегодня, 12 апреля, стало известно, что в Башкирии подтвердились еще 19 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. По данным официальных источников, количество подтвержденных случаев в республике достигло 84.

На данный момент количество пациентов, выписанных с полным выздоровлением из больниц, достигло семи человек. З прошедшие сутки новых выздоровевших не прибавилось.

О том, где конкретно зафиксировали новые случаи заражения, пока не известно. Также не известно сколько из подтвержденных случаев COVID-19 было выявлено в республиканской больнице имени Куватова. Напомним, там власти признали наличие вспышки коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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