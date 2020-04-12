Статистика коронавируса в Башкирии на 12 апреля: подтвердились 19 новых случаев
Сегодня, 12 апреля, стало известно, что в Башкирии подтвердились еще 19 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. По данным официальных источников, количество подтвержденных случаев в республике достигло 84.
На данный момент количество пациентов, выписанных с полным выздоровлением из больниц, достигло семи человек. З прошедшие сутки новых выздоровевших не прибавилось.
О том, где конкретно зафиксировали новые случаи заражения, пока не известно. Также не известно сколько из подтвержденных случаев COVID-19 было выявлено в республиканской больнице имени Куватова. Напомним, там власти признали наличие вспышки коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU