2020-04-12T10:01:23+03:00
Коронавирус Covid-19

В Уфе за нарушение режима самоизоляции оштрафовали сотни горожан

Суммы штрафов разнятся от тысячи до 30 тысяч рублей
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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В минувшую субботу, 11 апреля, в Уфе сотни горожан были наказаны за нарушения режима самоизоляции. Как сообщает совет общественной безопасности Башкирии, штрафы присудили 586 жителям башкирской столицы. Суммы штрафов разнятся от одной тысяч до 30 тысяч рублей.

Чтобы жители Башкирии не нарушали режим самоизоляции, власти республики пошли на ужесточение действующих ограничений. Так, в минувшую субботу, 12 апреля, глава региона Радий Хабиров наделил дополнительными полномочиями некоторые ведомства. Теперь выписывать протоколы в отношении нарушителей самоизоляции будут не только полицейские.

Напомним, ранее в Госдуме приняли ряд поправок в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым, всем нарушителям режима самоизоляции в период действия «повышенной готовности к ЧС» будут назначать штрафы. Простых граждан по решению мирового суда будут штрафовать на сумму от одной до 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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