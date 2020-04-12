Знаменитая проститутка из Уфы рассказала о своем бизнесе в период самоизоляции

12 Апр 2020 2020-04-12T09:25:05+03:00

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На днях известная на всю страну проститутка из Уфы на одном из интернет-форумов рассказала, как идут дела у «ночных бабочек» в период самоизоляции. Просто Мария сделала неожиданное заявление.

- Наши услуги всегда востребованы, в любой кризис. Лично я снижать расценки не буду и это 100 процентов. Даже в отсутствие клиентов могу спокойно прожить полгода. Но уже сейчас могу сказать, что звонки есть и даже самоизоляция никого не пугает. Мужчины не готовы лишаться секса, - написала знаменитая путана.

По словам Марии, клиенты женщин с низкой социальной отвественностью «ходили и будут ходить».

Напомним, известность к путане из Уфы пришла несколько лет назад, когда она впервые засветилась на федеральном телеканале. Тогда женщина обвинила своего бывшего клиента в изнасиловании. Затем в прошлом году она вновь попала на телеэкраны в связи с обвинением африканского студента в изнасиловании и грабеже.

ИСТОЧНИК KP.RU