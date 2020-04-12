2020-04-12T08:30:12+03:00
Общество

МЧС по Башкирии объявило штормовое предупреждение из-за усиления ветра

В республике прогнозируется ухудшение погоды
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: Алексей БулатовФото: Алексей Булатов
Изменить размер текста:

Накануне МЧС по Башкирии объявило штормовое предупреждение из-за усиления ветра. Как сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на Башгидрометцентр, со вчерашнего вечера и до 20:00 сегодня, 12 апреля, в республике прогнозируются порывы ветра до 18 метров в секунду.

Также синоптики сообщают, что сегодня, 12 апреля, ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха днем составит +9, +14 градусов Цельсия. Ветер в Башкирии будет юго-восточного и южного направления, днем 8-13 метров в секунду.

МЧС по Башкирии призывает жителей республики быть внимательными и осторожными.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Башкирии на сельской дороге легковушка въехала в грузовик, один человек погиб
Статистика коронавируса в Башкирии на 12 апреля: подтвердились 19 новых случаев
В Уфе за нарушение режима самоизоляции оштрафовали сотни горожан
Знаменитая проститутка из Уфы рассказала о своем бизнесе в период самоизоляции
МЧС по Башкирии объявило штормовое предупреждение из-за усиления ветра
Переболевшую коронавирусом жительницу Башкирии затравили в родном городе
Глава Башкирии посетил закрытую на карантин РКБ имени Куватова
Семья из Башкирии спустя год после переезда в новую квартиру обнаружила таинственное послание
Стало известно, из какого города был первый пациент, который скончался от коронавируса в Башкирии
«Никого не впускают»: после смерти постояльца, в Башкирии на карантин закрыли интернат