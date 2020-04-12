12 Апр 2020 2020-04-12T08:30:12+03:00

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Накануне МЧС по Башкирии объявило штормовое предупреждение из-за усиления ветра. Как сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на Башгидрометцентр, со вчерашнего вечера и до 20:00 сегодня, 12 апреля, в республике прогнозируются порывы ветра до 18 метров в секунду.

Также синоптики сообщают, что сегодня, 12 апреля, ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха днем составит +9, +14 градусов Цельсия. Ветер в Башкирии будет юго-восточного и южного направления, днем 8-13 метров в секунду.

МЧС по Башкирии призывает жителей республики быть внимательными и осторожными.

ИСТОЧНИК KP.RU