2020-04-12T07:30:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Переболевшую коронавирусом жительницу Башкирии затравили в родном городе

На семью пенсионерки ополчился едва ли не весь Кумертау
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Башкирское спутниковое телевидениеФото: Башкирское спутниковое телевидение
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Жительницу Кумертау Азиму Гайнанову и ее семью буквально затравили соседи и просто незанакомые люди. В этом женщина призналась в разговоре с корреспондентами Башкирского спутникового телевидения.

Пенсионерка вместе с подругой работала в Италии и в конце марта вернулась в родную Башкирию. После этого выяснилось, что у нее диагностировали коронавирус COVID-19. По ее словам, она по приезде домой тут же самоизолировалась, но в соцсетях появилась информация, женщина стала появляться в общественных местах. Из-за этого у семьи Азимы начались серьезные проблемы – Гайнановых стали буквально травить.

- Написали: она умерла. Все родственники писали, звонили мне. После больницы какая-то женщина, журналистка, писала, что я хожу по магазинам. После нее и пошли слухи. Со мной никто не общался, вы первые, - цитирует женщину Башкирское спутниковое телевидение.

Семья пенсионерки стала получать письма с угрозами, а сотрудникам правоохранительных органов пришлось взять под охрану инфекционную больницу, где Азима проходила лечение. Сейчас она полностью здорова и вернулась домой – все тесты на коронавирус у нее отрицательные.

Всех, кто контактировал с пенсионеркой, проверили на наличие коронавируса. Результаты тестов на COVID-19 оказались отрицательными. Однако жители Кумертау продолжают травлю пожилой женщины и ее семьи, сообщает Башкирское спутниковое телевидение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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