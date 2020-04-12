Глава Башкирии посетил закрытую на карантин РКБ имени Куватова

12 Апр 2020 2020-04-12T07:05:43+03:00

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Накануне в закрытую на карантин уфимскую РКБ имени Куватова с официальным визитом прибыл глава Башкирии. Предприняв все необходимые меры предосторожности, он посетил палаты, где лежат больные с COVID-19 и поговорил с пациентами, которые лежат в «республиканке» с другими заболеваниями. Как сообщает издание ГорОбзор.ру, Радий Хабиров пожелал всем больным скорейшего выздоровления.

Напомним, что сегодня РКБ имени Куватова закрыта на жесткий карантин. 6 апреля двери медучреждения были закрыты, там остались все врачи и другой медперсонал, а также сотни пациентов. Виной всему вспышка «внебольничной» пневмонии в стенах больницы. Как оказалось, в «республиканке» образовался очаг распространения коронавируса - количество предварительных положительных тестов достигло 170.

Действия главврача Эльзы Сыртлановой сейчас проверяют на халатность сотрудники следкома по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU