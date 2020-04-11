2020-04-11T18:53:31+03:00
Коронавирус Covid-19

«Никого не впускают»: после смерти постояльца, в Башкирии на карантин закрыли интернат

У умершего мужчины был хронический бронхит
Яна БАЗЕКИНА
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У всех пациентов с симптомами ОРВИ взяли анализы на коронавирусУ всех пациентов с симптомами ОРВИ взяли анализы на коронавирусФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Директор нефтекамского психоневрологического интерната Радиф Гареев в телефонном разговоре с вице-премьером правительства Башкирии Ленарой Ивановой рассказал, почему учреждению пришлось экстренно закрыться на карантин.

Оказалось, что накануне в интернате скончался постоялец, который наблюдался там с 2016 года. У мужчины был хронический бронхит, в последнее время он чувствовал себя очень плохо, но ни сильного кашля, ни высокой температуры у него не было. После совещания с представителями роспотребнадзора было принято решение закрыть интернат на 2 недели на карантин.

- С утра мы провели всю дезобработку помещений, взяли необходимые анализы, также организовали изолятор, в который поместили постояльцев под подозрением на коронавирус. Организована поставка питания в одноразовой посуде, все наши сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты, - заверил Радиф Гареев. – По периметру дежурят 8 сотрудников полиции, которые никого не впускают и не выпускают.

Напомним, что ранее на очередном брифинге глава регионального минздрава Максим Забелин сообщил, что интернат закрыли из-за подозрение на коронавирус у одного из пациентов, мол, его анализ на коронавирус показал сомнительный результат. А еще у 12-ти постояльцев соцучреждения выявились симптомы ОРВИ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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