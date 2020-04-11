2020-04-11T19:56:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Стало известно, из какого города был первый пациент, который скончался от коронавируса в Башкирии

Пожилой мужчина был жителем Белебея
Инга НОВИЦКАЯ
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Фото: GLOBAL LOOK PRESSФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Сегодня, 11 апреля, в региональном минздраве сообщили о первом случае смерти от коронавирусной инфекции. Как сообщил глава ведомства Максим Забелин, пациент скончался от вирусной пневмонии, вызванной COVID-19. Поначалу возникла путаница, и многие решили, что речь идет об умершем на днях пациенте Мелеузовской центральной районной больницы, у которого пришел положительный предварительный анализ на коронавирус, но позже в минздраве сообщили, что повторный анализ показал отрицательный результат.

Первой жертвой коронавируса в итоге оказался житель Белебея 1938 года рождения. Ранее мы писали, что Белебеевскую ЦРБ закрыли на карантин из-за опасной инфекции. Сейчас там находится еще один пациент с COVID-19, его состояние оценивается как средней тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU

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