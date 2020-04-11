Стало известно, из какого города был первый пациент, который скончался от коронавируса в Башкирии

11 Апр 2020 2020-04-11T19:56:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 11 апреля, в региональном минздраве сообщили о первом случае смерти от коронавирусной инфекции. Как сообщил глава ведомства Максим Забелин, пациент скончался от вирусной пневмонии, вызванной COVID-19. Поначалу возникла путаница, и многие решили, что речь идет об умершем на днях пациенте Мелеузовской центральной районной больницы, у которого пришел положительный предварительный анализ на коронавирус, но позже в минздраве сообщили, что повторный анализ показал отрицательный результат.

Первой жертвой коронавируса в итоге оказался житель Белебея 1938 года рождения. Ранее мы писали, что Белебеевскую ЦРБ закрыли на карантин из-за опасной инфекции. Сейчас там находится еще один пациент с COVID-19, его состояние оценивается как средней тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU