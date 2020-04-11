2020-04-11T17:14:20+03:00
Коронавирус Covid-19

В каких городах и районах Башкирии есть коронавирус: официальная информация на 11 апреля

Последние новости о том, где в Башкирии зафиксированы случаи коронавируса
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

По состоянию на 11 апреля 2020 года в Башкирии зарегистрировано 26 новых подтвержденных случаев коронавируса. Общее число заболевших в республике достигло 66 человек.

По данным регионального Роспотребнадзора 47 пациентов с коронавирусом находятся в больницах шести городов и двух районов Башкирии.

Большая часть пациентов находится в Уфе: состояние большинства из них оценивается как средней тяжести и еще один находится в тяжелом состоянии.

Так, 26 пациентов госпитализированы в Республиканскую клиническую инфекционную больницу, еще 9 – в РКБ им. Куватова и 4 – в Демскую ГКБ. По одному пациенту с коронавирусом находятся в городских больницах в Дюртюлях, Кумертау, Сибае, Октябрьском, а также в Белебеевской и Исянгуловской ЦРБ. Еще 2 пациента находятся в Бирской ЦРБ.

На амбулаторном лечении остаются 5 человек без признаков заболевания, но с подтвержденным диагнозом. Еще 7 пациентов выздоровели и были выписаны домой.

Также сегодня, 11 апреля, в региональном минздраве сообщили о первой смерти пациента именно от коронавирусной инфекции: им оказался житель Белебея 1938 года рождения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Уфе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Никого не впускают»: после смерти постояльца, в Башкирии на карантин закрыли интернат
Житель Башкирии, рискуя жизнью, рыбачил на тонкой подтаявшей льдине
В каких городах и районах Башкирии есть коронавирус: официальная информация на 11 апреля
В Башкирии из-за коронавируса закроют все православные храмы
В Башкирии оштрафовали еще одного нарушителя режима самоизоляции
В Башкирии молодой парень изрешетил своего отчима ножом и вилкой
На помощь главврачу РКБ назначен новый заместитель с опытом работы в военной медицине
В Башкирии психоневрологический интернат закрыли на карантин из-за коронавируса
«Каждые полчаса у пациентов появляется температура»: врач РКБ рассказала о том, как началась вспышка коронавируса в больнице
В Башкирии открыли Мелеузовскую ЦРБ, закрытую на карантин после смерти пациента с коронавирусом
Статистика коронавируса в Башкирии на 11 апреля: подтвердились 26 новых случаев
Число заболевших коронавирусом в Башкирии на 11 апреля 2020 года составило 66 человек
В Башкирии отправили в отставку мэра Салавата
В Башкирии в жуткой аварии погиб 29-летний мужчина
В оперштабе опровергли увольнение главврача РКБ, где произошла вспышка коронавируса
Под Уфой возле костра в поле нашли тело мужчины
В Башкирии снимут ограничения по продаже алкоголя во время режима самоизоляции
Врач РКБ Уфы с 40-летним стажем о коронавирусе: Мне стыдно, что мы стали рассадником этой инфекции
Стало известно, какой будет погода в Башкирии до конца апреля 2020 года
В Уфе продолжится обработка основных магистралей города
Жителей Башкирии будут беспощадно штрафовать за нарушения режима самоизоляции