В каких городах и районах Башкирии есть коронавирус: официальная информация на 11 апреля

11 Апр 2020 2020-04-11T17:14:20+03:00

Последние новости о том, где в Башкирии зафиксированы случаи коронавируса

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По состоянию на 11 апреля 2020 года в Башкирии зарегистрировано 26 новых подтвержденных случаев коронавируса. Общее число заболевших в республике достигло 66 человек.

По данным регионального Роспотребнадзора 47 пациентов с коронавирусом находятся в больницах шести городов и двух районов Башкирии.

Большая часть пациентов находится в Уфе: состояние большинства из них оценивается как средней тяжести и еще один находится в тяжелом состоянии.

Так, 26 пациентов госпитализированы в Республиканскую клиническую инфекционную больницу, еще 9 – в РКБ им. Куватова и 4 – в Демскую ГКБ. По одному пациенту с коронавирусом находятся в городских больницах в Дюртюлях, Кумертау, Сибае, Октябрьском, а также в Белебеевской и Исянгуловской ЦРБ. Еще 2 пациента находятся в Бирской ЦРБ.

На амбулаторном лечении остаются 5 человек без признаков заболевания, но с подтвержденным диагнозом. Еще 7 пациентов выздоровели и были выписаны домой.

Также сегодня, 11 апреля, в региональном минздраве сообщили о первой смерти пациента именно от коронавирусной инфекции: им оказался житель Белебея 1938 года рождения.

ИСТОЧНИК KP.RU