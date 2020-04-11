В каких городах и районах Башкирии есть коронавирус: официальная информация на 11 апреля
По состоянию на 11 апреля 2020 года в Башкирии зарегистрировано 26 новых подтвержденных случаев коронавируса. Общее число заболевших в республике достигло 66 человек.
По данным регионального Роспотребнадзора 47 пациентов с коронавирусом находятся в больницах шести городов и двух районов Башкирии.
Большая часть пациентов находится в Уфе: состояние большинства из них оценивается как средней тяжести и еще один находится в тяжелом состоянии.
Так, 26 пациентов госпитализированы в Республиканскую клиническую инфекционную больницу, еще 9 – в РКБ им. Куватова и 4 – в Демскую ГКБ. По одному пациенту с коронавирусом находятся в городских больницах в Дюртюлях, Кумертау, Сибае, Октябрьском, а также в Белебеевской и Исянгуловской ЦРБ. Еще 2 пациента находятся в Бирской ЦРБ.
На амбулаторном лечении остаются 5 человек без признаков заболевания, но с подтвержденным диагнозом. Еще 7 пациентов выздоровели и были выписаны домой.
Также сегодня, 11 апреля, в региональном минздраве сообщили о первой смерти пациента именно от коронавирусной инфекции: им оказался житель Белебея 1938 года рождения.
ИСТОЧНИК KP.RU
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