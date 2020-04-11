2020-04-11T14:29:59+03:00
Происшествия

В Башкирии молодой парень изрешетил своего отчима ножом и вилкой

Пострадавший потерял много крови, но выжил, и сейчас находится в больнице
Яна БАЗЕКИНА
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Мужчина задержан и сознался в содеянномМужчина задержан и сознался в содеянномФото: "КП" Архив
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На днях в полицию Зилаирского района поступило сообщение о госпитализированном мужчине с ножевой раной шеи. Скорую истекающему кровью сельчанину вызвала его жена. Мужчину успели довезти до больницы и оказать помощь, сейчас его жизни ничего не угрожают.

Как выяснили полицейские, ранил мужчину его собственный пасынок. Родственники сидели дома и выпивали, в какой-то момент завязалась ссора, и парень схватил вилку со стола и начал вонзать ее в своего отчима, а потом взял нож и продолжил экзекуцию, пока его не оттащила мать.

- По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и дал признательные показания, - уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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