В Башкирии молодой парень изрешетил своего отчима ножом и вилкой

11 Апр 2020 2020-04-11T14:29:59+03:00

Пострадавший потерял много крови, но выжил, и сейчас находится в больнице

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На днях в полицию Зилаирского района поступило сообщение о госпитализированном мужчине с ножевой раной шеи. Скорую истекающему кровью сельчанину вызвала его жена. Мужчину успели довезти до больницы и оказать помощь, сейчас его жизни ничего не угрожают.

Как выяснили полицейские, ранил мужчину его собственный пасынок. Родственники сидели дома и выпивали, в какой-то момент завязалась ссора, и парень схватил вилку со стола и начал вонзать ее в своего отчима, а потом взял нож и продолжил экзекуцию, пока его не оттащила мать.

- По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и дал признательные показания, - уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU