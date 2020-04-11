На помощь главврачу РКБ назначен новый заместитель с опытом работы в военной медицине
Сегодня в минздраве Башкирии подтвердили информацию, что главный врач республиканской клинической больницы, закрытой сейчас на карантин из-за вспышки коронавируса, останется на своей должности. На помощь Эльзе Сыртлановой назначен новый заместитель – главный врач Белорецкой центральной районной больницы Максим Кустов, который имеет опыт работы в военной медицине и в горячих точках.
- Коллектив справляется, все знают, что делать, - добавил Максим Забелин, отвечая на вопрос, какая сейчас ситуация в РКБ.
Напомним, что накануне там пришли предварительные положительные анализы на коронавирус у 170 медиков и пациентов. Сегодня, 11 апреля, стало известно, что официально диагноз COVID-19 подтвержден у 8 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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