2020-04-11T14:06:21+03:00
Коронавирус Covid-19

На помощь главврачу РКБ назначен новый заместитель с опытом работы в военной медицине

Главврач Белорецкой ЦРБ Евгений Кустов приступит к работе в ближайшее время
Яна БАЗЕКИНА
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Сегодня у 8 сотрудников РКБ подтвердился диагноз коронавирусная инфекцияСегодня у 8 сотрудников РКБ подтвердился диагноз коронавирусная инфекция
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Сегодня в минздраве Башкирии подтвердили информацию, что главный врач республиканской клинической больницы, закрытой сейчас на карантин из-за вспышки коронавируса, останется на своей должности. На помощь Эльзе Сыртлановой назначен новый заместитель – главный врач Белорецкой центральной районной больницы Максим Кустов, который имеет опыт работы в военной медицине и в горячих точках.

- Коллектив справляется, все знают, что делать, - добавил Максим Забелин, отвечая на вопрос, какая сейчас ситуация в РКБ.

Напомним, что накануне там пришли предварительные положительные анализы на коронавирус у 170 медиков и пациентов. Сегодня, 11 апреля, стало известно, что официально диагноз COVID-19 подтвержден у 8 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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