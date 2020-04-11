В Башкирии психоневрологический интернат закрыли на карантин из-за коронавируса

11 Апр 2020 2020-04-11T13:20:53+03:00

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В Нефтекамске из-за подозрения на вспышку коронавируса пришлось закрыть на карантин местный психоневрологический интернат. Об этом рассказал глава регионального минздрава Максим Забелин во время очередного брифинга, посвященного ситуации с COVID-19.

Дело в том, что у 12-ти пациентов интерната неожиданно стали проявляться симптомы ОРВИ. Поскольку люди постоянно находятся в замкнутом пространстве, и у них есть хронические сопутствующие заболевания, было принято решение проверить всех пациентов и сотрудников лечебного учреждения на коронавирусную инфекцию. У одного из пациентов пришел сомнительный результат, который сейчас отправлен на перепроверку.

А вот Мелеузовскую ЦРБ, которую ранее закрывали на карантин из-за смерти пациента с подтвержденным диагнозом, сегодня, напротив, открыли: все отделения были тщательно продезинфицированы, а у сотрудников пришли отрицательные анализы на коронавирус. Других подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Мелеузе нет.

ИСТОЧНИК KP.RU