В Башкирии психоневрологический интернат закрыли на карантин из-за коронавируса
В Нефтекамске из-за подозрения на вспышку коронавируса пришлось закрыть на карантин местный психоневрологический интернат. Об этом рассказал глава регионального минздрава Максим Забелин во время очередного брифинга, посвященного ситуации с COVID-19.
Дело в том, что у 12-ти пациентов интерната неожиданно стали проявляться симптомы ОРВИ. Поскольку люди постоянно находятся в замкнутом пространстве, и у них есть хронические сопутствующие заболевания, было принято решение проверить всех пациентов и сотрудников лечебного учреждения на коронавирусную инфекцию. У одного из пациентов пришел сомнительный результат, который сейчас отправлен на перепроверку.
А вот Мелеузовскую ЦРБ, которую ранее закрывали на карантин из-за смерти пациента с подтвержденным диагнозом, сегодня, напротив, открыли: все отделения были тщательно продезинфицированы, а у сотрудников пришли отрицательные анализы на коронавирус. Других подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Мелеузе нет.
ИСТОЧНИК KP.RU
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