2020-04-11T12:49:41+03:00
Коронавирус Covid-19

В Башкирии открыли Мелеузовскую ЦРБ, закрытую на карантин после смерти пациента с коронавирусом

Все сотрудники Мелеузовской ЦРБ проверены на инфекцию, результаты оказались отрицательными
Яна БАЗЕКИНА
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Корпусы больницы тщательно продезинфицированы и теперь работают в штатном режимеКорпусы больницы тщательно продезинфицированы и теперь работают в штатном режимеФото: Александр АБРАМОВ
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Сегодня, 11 апреля, в Мелеузе открыли центральную районную больницу, закрытую на карантин. 9 апреля там скончался пациент с подтвержденным коронавирусом. Поэтому тогда было принято решение закрыть терапевтический и хирургический корпусы. Об этом сообщил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин на очередном брифинге.

- В Мелеузе был снят карантин. Все дезинфекционные мероприятия, которые предписывает регламент, были проведены. Результаты анализов на коронавирус у сотрудников больницы оказались отрицательными. Продолжена работа стационара в обычном режиме, - уточнил Максим Забелин

ИСТОЧНИК KP.RU

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