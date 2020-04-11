2020-04-11T12:06:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Статистика коронавируса в Башкирии на 11 апреля: подтвердились 26 новых случаев

Информацию о заболевших озвучили во время очередного брифинга в Минздраве
Яна БАЗЕКИНА
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Количество зараженных коронавирусом в республике продолжает растиКоличество зараженных коронавирусом в республике продолжает растиФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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По состоянию на 11 апреля 2020 года в Башкирии подтвердились 26 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее количество инфицированных COVID-19 в республике составило 66 человек. Об этом сообщил глава Минздрава Башкирии во время очередного брифинга. Также еще один пациент выздоровел и был выписан домой, таким образом уже 7 пациентов за все время излечились от опасной инфекции.

В региональном минздраве подтвердили, что все пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, им оказывается необходимое лечение по последним рекомендациям ведущих специалистов.

Напомним, что пока остается напряженной ситуация в закрытой на карантин республиканской клинической больнице им. Куватова, где наблюдается вспышка заболевания. Вчера стало известно, что у 170 пациентов и медиков больницы пришли первые положительные анализы на коронавирус, которые сейчас отправлены на перепроверку. В региональном Роспотребнадзоре уточнили, что для того чтобы диагноз был окончательным, результаты анализов должны быть перепроверены трижды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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