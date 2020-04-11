2020-04-11T10:50:53+03:00
Общество

В Башкирии отправили в отставку мэра Салавата

И.о. главы администрации Салавата стал Игорь Миронов
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: glavarb.ruФото: glavarb.ru
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В Башкирии сегодня, 11 апреля, произошли важные кадровые перестановки. На заседании городского совета Салавата депутаты приняли решение об отставке мэра Динара Халилова, который занимал эту должность с февраля 2019 года.

На процедуре лично присутствовал руководитель региона Радий Хабиров, который поблагодарил Динара Халилова за проделанную работу. Также Хабиров предложил кандидатуру на место и.о. администрации Салавата - первого заместителя министра промышленности и энергетики Башкирии Игоря Миронова. Именно он имеет большой опыт взаимодействия с ведущими предприятиями республики, что очень важно для Салавата, как крупного промышленного центра. Депутаты единодушно поддержали такое решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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