В Башкирии отправили в отставку мэра Салавата

11 Апр 2020 2020-04-11T10:50:53+03:00

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В Башкирии сегодня, 11 апреля, произошли важные кадровые перестановки. На заседании городского совета Салавата депутаты приняли решение об отставке мэра Динара Халилова, который занимал эту должность с февраля 2019 года.

На процедуре лично присутствовал руководитель региона Радий Хабиров, который поблагодарил Динара Халилова за проделанную работу. Также Хабиров предложил кандидатуру на место и.о. администрации Салавата - первого заместителя министра промышленности и энергетики Башкирии Игоря Миронова. Именно он имеет большой опыт взаимодействия с ведущими предприятиями республики, что очень важно для Салавата, как крупного промышленного центра. Депутаты единодушно поддержали такое решение.

ИСТОЧНИК KP.RU