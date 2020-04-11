2020-04-11T18:02:02+03:00
Происшествия

Житель Башкирии, рискуя жизнью, рыбачил на тонкой подтаявшей льдине

Спасатели вообще рекомендуют во время режима самоизоляции оставаться дома
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: Госкомитет ЧС по РБФото: Госкомитет ЧС по РБ
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Власти Башкирии не устают напоминать: пока в республике действует режим полной самоизоляции из-за распространения коронавируса, жителям республики категорически не рекомендуется без крайней надобности выходить из дома. Этот запрет касается и любителей прогулок в лесу, и рыбаков. А вот 40-летний житель Туймазинского района не только проигнорировал самоизоляцию и отправился на рыбалку, но и устроился на тонком подтаявшем льду, рискуя упасть в воду и утонуть

Изначально машину и самого горе-рыбака заметили прохожие и позвонили спасателям, испугавшись за его безопасность.

- Увидев спасателей, рыбак вернулся на берег, где с ним провели профилактическую беседу, а также напомнили о режиме самоизоляции, - рассказали в пресс-службе Госкомитета ЧС по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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