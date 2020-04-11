В Башкирии в жуткой аварии погиб 29-летний мужчина

11 Апр 2020 2020-04-11T10:15:33+03:00

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Серьезная авария с большим количеством пострадавших произошла сегодня ночью, 11 апреля, в Миякинском районе Башкирии. На 139-м километре автодороги Чишмы – Аксеново – Киргиз-Мияки 23-летний водитель «двенадцатой» не заметил в темноте лошадь, врезался в нее, а потом вылетел в кювет и опрокинулся. Из искореженной машины спасатели извлекли тело погибшего 29-летнего пассажира. Сам водитель и еще две девушки-пассажирки получили травмы, им потребовалась помощь медиков. Несчастное животное также погибло на месте аварии. Сейчас в обстоятельствах ДТП разбираются дорожные полицейские.

Фото: ГИБДД по РБ

- Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано 7 автомобильных аварий, в которых один человек погиб и 9 получили травмы, - добавили в региональной Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU