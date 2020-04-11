«Каждые полчаса у пациентов появляется температура»: врач РКБ рассказала о том, как началась вспышка коронавируса в больнице

11 Апр 2020 2020-04-11T13:02:08+03:00

Точное количество зараженных коронавирусом в РКБ, по словам доктора, до сих пор еще не установлено Фото: архив КП

По словам медика, большое количество больных с пневмонией и температурой появилось еще в середине марта

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В Башкирии не утихает скандал вокруг РКБ им. Куватова, где у 170 врачей и пациентов пришли первые положительные результаты анализов на коронавирус. Заведующая отделением ревматологии Римма Камалова выступила в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1» и рассказала, что первые подозрения появились еще в середине марта, когда в больнице резко выросло число больных с вирусной пневмонией.

-Где-то в середине марта значительно увеличилось число пациентов с высокой температурой. Но диагноз было сложно поставить, потому что рентген может ничего не показать, а на КТ уже идет большое поражение легких, - объясняет медик с 40-летним стажем работы.

Римма Камалова утверждает, что врачи постоянно докладывали руководству больницы о происходящем – что температурят пациенты, начинает заболевать медперсонал, но анализ на коронавирус по-прежнему брали только в том случае, если пациент вернулся из-за границы или контактировал с кем-то из вернувшихся.

Сейчас же ситуация в закрытой на карантин республиканской клинике, по словам доктора, становится просто катастрофической.

- У нас огромное число заболевших сотрудников и пациентов. Из 41 пациента, который находится у нас в данный момент в отделении ревматологии, 23 инфицированных, еще у 13-ти подтверждена пневмония на КТ. И каждые полчаса у пациентов появляется температура, – рассказала Римма Камалова.

ИСТОЧНИК KP.RU