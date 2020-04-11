2020-04-11T08:45:29+03:00
Происшествия

Под Уфой возле костра в поле нашли тело мужчины

Мужчина жег костер, когда ему неожиданно стало плохо с сердцем
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: МЧС по РБФото: МЧС по РБ
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Вчера днем, 10 апреля, в пожарную службу поступило сообщение, что под Уфой, возле села Нижегородка горит сухая трава. На место происшествия тут же выехали пожарные: к тому времени пламя охватило уже участок площадью более 100 квадратных метров. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело 50-летнего мужчины. По предварительным данным, он жег костер из сухих веток, когда внезапно ему стало плохо с сердцем, и мужчина скончался. Пламя костра, за которым никто не присматривал, быстро перекинулось на сухую траву.

- Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работают эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России, - уточнили в пресс-службе экстренного ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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