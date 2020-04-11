В Башкирии снимут ограничения по продаже алкоголя во время режима самоизоляции

11 Апр 2020 2020-04-11T07:58:44+03:00

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Жителей Башкирии ожидает сюрприз: уже начиная с 13 апреля спиртное можно будет купить в магазине и после 18.00. Указ о снятии ограничений с розничной продажи алкоголя в республике подписал глава региона Радий Хабиров.

Напомним, что строгое ограничение по продаже алкогольных напитков власти республики ввели с 1 апреля, на следующий день как в Башкирии стал действовать режим полной самоизоляции. Спиртное можно было приобрести только до 18.00, после чего все отделы закрывались и на все мольбы страждущих продавцы отвечали жестким отказом, опасаясь внушительных штрафов. Многие горожане отмечают, что даже в новогодние праздники, когда также действовали ограничения на продажу, алкоголь было легче раздобыть поздним вечером, чем сейчас.

ИСТОЧНИК KP.RU