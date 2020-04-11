Число заболевших коронавирусом в Башкирии на 11 апреля 2020 года составило 66 человек
В Башкирии за минувшие сутки число инфицированных коронавирусом выросло до 66 человек. За последние 24 часа положительный диагноз коронавирус подтвердился у 26 человек, еще один пациент выздоровел и отправился домой. Информация об этом появилась на официальном сайте "СтопКоронавирус. РФ".
Напомним, что накануне в минздраве региона рассказали, что у 170 пациентов и врачей РКБ Куватова предварительно подтвердился коронавирус. Сейчас эта больница находится на строгом карантине – персонал и большинство пациентов не могут выйти наружу.
Глава республики Радий Хабиров, в свою очередь, уверен, что количество заболевших коронавирусом в Башкирии будет расти по мере увеличения проведенных тестов.
ИСТОЧНИК KP.RU