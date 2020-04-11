В Башкирии оштрафовали еще одного нарушителя режима самоизоляции

11 Апр 2020 2020-04-11T15:29:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне стало известно, что в Уфе суд признал виновным еще одного нарушителя режима самоизоляции. Как сообщает пресс-служба Верховного суда Башкирии, местный житель, которому присудили штраф, ранее привлекался к административной ответственности.

К штрафу нарушителя приговорил Калининский районный суд Уфы. Согласно материалам дела, мужчину задержали сотрудники полиции в одном из подъездов, где он распивал спиртное. Естественно, никаких документов, подтверждающих его законное нахождение в том доме, не было. Более того, он оказался аж в 14 километрах от собственного места жительства.

В пресс-службе Верховного суда Башкирии также рассказали, что всего со дня введения режима полной самоизоляции в республике суда рассмотрели шесть дел о нарушениях. В большинстве случаев нарушители отделались предупреждениями.

ИСТОЧНИК KP.RU