2020-04-11T15:29:23+03:00
Коронавирус Covid-19

В Башкирии оштрафовали еще одного нарушителя режима самоизоляции

Известно, что мужчина уже ранее привлекался к административной ответственности
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Накануне стало известно, что в Уфе суд признал виновным еще одного нарушителя режима самоизоляции. Как сообщает пресс-служба Верховного суда Башкирии, местный житель, которому присудили штраф, ранее привлекался к административной ответственности.

К штрафу нарушителя приговорил Калининский районный суд Уфы. Согласно материалам дела, мужчину задержали сотрудники полиции в одном из подъездов, где он распивал спиртное. Естественно, никаких документов, подтверждающих его законное нахождение в том доме, не было. Более того, он оказался аж в 14 километрах от собственного места жительства.

В пресс-службе Верховного суда Башкирии также рассказали, что всего со дня введения режима полной самоизоляции в республике суда рассмотрели шесть дел о нарушениях. В большинстве случаев нарушители отделались предупреждениями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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