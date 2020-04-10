В Башкирии элитный внедорожник сорвался с подъемника и раздавил автомеханика

10 Апр 2020 2020-04-10T16:45:21+03:00

Несчастный случай произошел в одном из автосервисов в Баймаке

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На днях в Баймаке произошел жуткий несчастный случай. Днем в одном из автосервисов автомеханик спокойно разбирался в моторе внедорожника «Toyota Land Cruiser» как вдруг подъемник, на котором находилась машина, сорвался. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, автомобиль упал прямо на мужчину. От полученных повреждений он скончался на месте.

По предварительной версии, несчастный случай произошел из-за неисправности подъемника. О нарушении техники безопасности при ремонте собеседник не сообщил.

ИСТОЧНИК KP.RU