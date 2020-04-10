В Уфе продолжится обработка основных магистралей города

10 Апр 2020 2020-04-10T18:05:21+03:00

Дезинфекция – как и накануне – начнется в 22:00 и продлится до утра

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В Уфе продолжат дезинфицировать основные магистрали города. Как и накануне, сегодня, 10 апреля, сотрудники центра дезинфекции начнут работать в 22:00 и закончат к шести утра 11 апреля. Обработка дорожной сети призвана не допустить распространения новой коронавирусной инфекции в городе.

По города проедут колонны спецтехники, поэтому ночью проезд по ряду дорог будет ограничен. Речь идет об улицах 50-летия Октября, Цюрупы, Тукаева, Карла Маркса, Заки Валиди, Советской, Пушкина, Ленина, Гоголя, Гафури, Б.Гражданской, Зорге, Шафиева, Блюхера, Чудинова, Трамвайной, Российской, Комсомольской, 8 Марта, Мингажева, а также бульваре Ибрагимова.

Водителей просят планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений.

ИСТОЧНИК KP.RU