2020-04-10T17:03:43+03:00
Общество

Находящимся в Башкирии иностранцам продлят визы и вид на жительство

С разъяснениями выступили представители миграционной службы МВД республики
Павел КРАЙНОВ
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Фото: МВД по БашкирииФото: МВД по Башкирии
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Всем иностранцам, которые оказались на территории Башкирии до карантинных мер продлят визы. Тем, кто прибыл в республику по безвизовому режиму, также продлят срок пребывания. С соответствующими разъяснениями выступили в региональном МВД.

- Если срок действия имеющейся визы уже истек, срок временного пребывания также будет продлен. Также продлевается срок пребывания тем, кто прибыл в порядке, не требующем получения визы, - пояснили в пресс-службе ведомства.

В МВД по Башкирии также подчеркнули, что возобновился прием заявлений о разрешении на работу для иностранных граждан. Кроме того, трудовым мигрантам теперь не нужно выезжать за пределы России, чтобы получить патенты, а за упущенные сроки подачи заявлений их пока не будут штрафовать.

Автоматически продлятся и разрешения на временное проживание или виды на жительство, если они были просрочены. Подать необходимые заявления можно в Многофункциональном миграционном центре в Уфе.

- Дополнительно в Центр прикомандировано пять сотрудников миграционной службы, чтобы ускорить оформление необходимых документов, - подчеркнули в пресс-службе МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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