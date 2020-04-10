Находящимся в Башкирии иностранцам продлят визы и вид на жительство

10 Апр 2020 2020-04-10T17:03:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Всем иностранцам, которые оказались на территории Башкирии до карантинных мер продлят визы. Тем, кто прибыл в республику по безвизовому режиму, также продлят срок пребывания. С соответствующими разъяснениями выступили в региональном МВД.

- Если срок действия имеющейся визы уже истек, срок временного пребывания также будет продлен. Также продлевается срок пребывания тем, кто прибыл в порядке, не требующем получения визы, - пояснили в пресс-службе ведомства.

В МВД по Башкирии также подчеркнули, что возобновился прием заявлений о разрешении на работу для иностранных граждан. Кроме того, трудовым мигрантам теперь не нужно выезжать за пределы России, чтобы получить патенты, а за упущенные сроки подачи заявлений их пока не будут штрафовать.

Автоматически продлятся и разрешения на временное проживание или виды на жительство, если они были просрочены. Подать необходимые заявления можно в Многофункциональном миграционном центре в Уфе.

- Дополнительно в Центр прикомандировано пять сотрудников миграционной службы, чтобы ускорить оформление необходимых документов, - подчеркнули в пресс-службе МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU