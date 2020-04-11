2020-04-11T16:24:09+03:00
Общество

В Башкирии из-за коронавируса закроют все православные храмы

Режим полной самоизоляции не обошел стороной и верующих
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: Богородско-уфимский храмфото: Богородско-уфимский храм
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По благословлению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона завтра вечером, 11 апреля, в Башкирии закроют все православных храмы. Ограничительная мера, связанная с введенным на территории республики режимом полной самоизоляции из-за коронавируса, будет действовать «до особого распоряжения священноначалия».

Службы будут совершаться при закрытых дверях только священнослужителями, а также лицами, которые непосредственно участвуют в богослужебной деятельности. Всех прихожан, согласно распоряжению башкортостанской митрополии, просят «совершать молитвенные правила в своих жилищах».

Никон призвал духовенство и православных жителей республики «оставаться в спокойствии и принять это испытание как волю Божию».

ИСТОЧНИК KP.RU

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