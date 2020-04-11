В Башкирии из-за коронавируса закроют все православные храмы

11 Апр 2020 2020-04-11T16:24:09+03:00

Изменить размер текста: A A

По благословлению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона завтра вечером, 11 апреля, в Башкирии закроют все православных храмы. Ограничительная мера, связанная с введенным на территории республики режимом полной самоизоляции из-за коронавируса, будет действовать «до особого распоряжения священноначалия».

Службы будут совершаться при закрытых дверях только священнослужителями, а также лицами, которые непосредственно участвуют в богослужебной деятельности. Всех прихожан, согласно распоряжению башкортостанской митрополии, просят «совершать молитвенные правила в своих жилищах».

Никон призвал духовенство и православных жителей республики «оставаться в спокойствии и принять это испытание как волю Божию».

ИСТОЧНИК KP.RU