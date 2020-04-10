2020-04-10T20:04:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Врач РКБ Уфы с 40-летним стажем о коронавирусе: Мне стыдно, что мы стали рассадником этой инфекции

Сейчас женщина вместе сов своими коллегами находится на карантине
Рустем АХУНОВ
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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Заведующая ревматологическим отделением РКБ Куватова Римма Камалова рассказала о том, чувствует из-за распространения коронавируса в Башкирии.

Напомним, что сейчас женщина, которая проработала в РКБ 40 лет, вместе со своими коллегами находится на карантине в запертой больнице. Накануне стало известно, что предварительный тест на коронавирус подтвердился у 170 врачей и пациентов РКБ.

- У нас работает прекрасный персонал. Молодые девчонки и старые врачи. Мне обидно и стыдно за нашу больницу, в которой я проработала столько времени, что мы явились рассадником этой инфекции по всей республике. Мне стыдно смотреть в глаза. Слава Богу, дали забрало – на нас смотрят, с нами говорят. На меня смотрят с надеждой, а какую надежду я могу дать? – эмоционально высказалась женщин в прямом эфире «Эха Москвы» в Уфе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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