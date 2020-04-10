Главврач РКБ рассказала, почему не ушла на самоизоляцию после приезда в Уфу из-за рубежа

10 Апр 2020 2020-04-10T15:00:49+03:00

Эльза Сыртланова заявила, что вернулась в Башкирию, когда режим самоизоляции еще не был введен

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Главврач уфимской РКБ имени Куватова Эльза Сыртланова объяснила в эфире «Эхо Москвы в Уфе, почему не ушла на самоизоляцию, когда прилетела из-за рубежа. Известно, что она находилась за границей вместе о своей семьей в конце февраля-начале марта.

«Когда я вернулась из поездки вместе с детьми, режим карантина [самоизоляции] еще не был введен. Тем не менее мазки на коронавирус были сданы – тест показал отрицательный результат. И сейчас я тоже сдала анализы вместе со всеми своими коллегами, анализ у меня отрицательный», – заявила руководитель главной республиканской больницы Башкирии.

Напомним, РКБ им. Куватова сейчас находится на карантине из-за вспышки коронавирусной инфекции. У девяти врачей медучреждения подтвердился диагноз COVID-19. Еще 170 пациентов и медиков находятся под наблюдением из-за подозрения на инфекцию. .

ИСТОЧНИК KP.RU