Участок улицы 8 марта в Уфе будет закрыт до середины ноября

10 Апр 2020 2020-04-10T14:27:00+03:00

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В Уфе из-за реконструкции закроют движение транспорта на участке улицы 8 марта до середины ноября. Об этом сообщает городская администрация.

Ограничение проезжей части по четырем полосам в промежутке от улицы Мингажева до Айской будет введено в полночь 11 апреля. Оно продлится до 15 ноября.

В мэрии добавили, что улицу 8 марта подрядная организация начала реконструировать еще в сентябре прошлого года. В период работы дорожников движение вводится поквартальное ограничение движения.

Помимо замены самого полотна, реконструкция предполагает модернизацию освещения, обустройство тротуаров и газонов, а также установку знаков, указателей, остановок и светофоров.

ИСТОЧНИК KP.RU