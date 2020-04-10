Участок улицы 8 марта в Уфе будет закрыт до середины ноября
В Уфе из-за реконструкции закроют движение транспорта на участке улицы 8 марта до середины ноября. Об этом сообщает городская администрация.
Ограничение проезжей части по четырем полосам в промежутке от улицы Мингажева до Айской будет введено в полночь 11 апреля. Оно продлится до 15 ноября.
В мэрии добавили, что улицу 8 марта подрядная организация начала реконструировать еще в сентябре прошлого года. В период работы дорожников движение вводится поквартальное ограничение движения.
Помимо замены самого полотна, реконструкция предполагает модернизацию освещения, обустройство тротуаров и газонов, а также установку знаков, указателей, остановок и светофоров.
ИСТОЧНИК KP.RU