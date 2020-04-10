«Это ваш долг и служение»: Радий Хабиров попросил врачей РКБ проявить терпение
Радий Хабиров сегодня 10 апреля выложил у себя в социальных сетях видеообращение, которое записал медик РКБ. Напомним, что врачи республиканской больницы имени Куватова сейчас находится на карантине в медучреждении. Накануне в клинике скончалась 80-летняя женщина с подтвержденным коронавирусом.
- Спасибо всем, кто нам помогает, мы благодарны. Еды хватает, мы полноценно отдыхаем, - говорит медик.
Врачи хихикают, отмечают, что у них все хорошо, но хотят домой.
Радий Хабиров попросил медиков проявить терпение, ведь это «их долг и служение».
- Совсем юные и уже в возрасте, наши дорогие врачи и медсестры РКБ оказались в сложной ситуации на карантине в связи с инфекцией... Потерпите, дорогие! Это ваш долг и служение. Всем сердцем мы с вами. Прорвёмся, - написал глава региона.
Видеообращение сотрудника РКБ им. Куватова в Уфе // 10.04.
ИСТОЧНИК KP.RU