В каких городах и районах Башкирии есть коронавирус: официальная информация на 10 апреля

10 Апр 2020 2020-04-10T11:04:27+03:00

В роспотребнадзоре рассказали, в каких городах и районах Башкирии был подтвержден коронавирус Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Последние новости о том, где в Башкирии зафиксированы случаи коронавируса

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По состоянию на утро 10 апреля случаи коронавируса официально подтверждены в семи городах Башкирии – Уфе, Дюртюлях, Кумертау, Белебее, Белорецке, Октябрьском, Сибае и Бирске и четырех районах.

Как сообщили в Роспотребнадзоре Башкирии, коронавирус официально подтвержден у жителей сразу семи крупных городов Башкирии, а также у жителей Альшеевского, Зианчуринского, Иглинского и Кармаскалинского районов.

Также в ведомстве сообщили, что положительные анализы на коронавирусную инфекцию были выявлены у врачей РКБ Куватова в Уфе. Напомним, что ранее в больнице скончалась пожилая пациентка, у которой после смерти был диагностирован коронавирус. После этого самую крупную больницу республики закрыли на двухнедельный карантин.

Власти республики для сдерживания распространения коронавируса в городах и районах Башкирии настоятельно рекомендуют жителям соблюдать самоизоляцию, и не покидать жилища без острой необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU