На зарплату медикам в Башкирии дополнительно направят 300 млн рублей

10 Апр 2020 2020-04-10T10:53:37+03:00

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В Башкирии на зарплату медикам направят еще 300 млн рублей. Об этом сообщают в республиканском парламенте. Соответствующие поправки в бюджет фонда обязательного медицинского страхования будут рассмотрены на ближайшем пленарном заседании Госсобрания.

По словам спикера Курултая Константина Толкачева, – более 273 млн рублей – поступают из федерального бюджета. Они пойдут «на софинансирование оплаты труда первичного звена медиков: врачей и среднего персонала. Он также добавил, что предполагается расширение штата. Помимо этого, дополнительный 21 млн рублей выделит республике Федеральный фонд на стимулирующие выплаты медработникам за выявление онкозаболеваний.

ИСТОЧНИК KP.RU