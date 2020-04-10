«Месяц питался снегом»: в Башкирии хозяин пса умер, а тот остался на цепи

10 Апр 2020 2020-04-10T10:03:02+03:00

Раньше собака была крупной и упитанной, но сейчас – это кости и кожа, покрытые мехом. Пес оголодал, что бросается даже на хлеб.

Изменить размер текста: A A

В социальной сети накануне появился пост, в котором просят помочь собаке, оставшейся без хозяина. Как сообщают волонтеры, мужчина умер, а пес остался без присмотра на цепи.

- Он месяц провел без еды и воды, питаясь одним снегом! Хозяин пса умер. Наследники же бросили его на привязи на дачном участке в Кушнаренковском районе, - написали зоозащитники.

С их слов, собака была крупной и упитанной, но сейчас – это кости и кожа, покрытые мехом. Пес оголодал, что бросается даже на хлеб. - Срочно ищем новый дом – квартиру или частный дом, можно на цепь, главное, забота, - подытожили волонтеры.

Узнать, где находится собака, и как ее забрать, можно по телефону 8-906-108-59-49.

ИСТОЧНИК KP.RU