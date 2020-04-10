«Месяц питался снегом»: в Башкирии хозяин пса умер, а тот остался на цепи
В социальной сети накануне появился пост, в котором просят помочь собаке, оставшейся без хозяина. Как сообщают волонтеры, мужчина умер, а пес остался без присмотра на цепи.
- Он месяц провел без еды и воды, питаясь одним снегом! Хозяин пса умер. Наследники же бросили его на привязи на дачном участке в Кушнаренковском районе, - написали зоозащитники.
С их слов, собака была крупной и упитанной, но сейчас – это кости и кожа, покрытые мехом. Пес оголодал, что бросается даже на хлеб. - Срочно ищем новый дом – квартиру или частный дом, можно на цепь, главное, забота, - подытожили волонтеры.
Узнать, где находится собака, и как ее забрать, можно по телефону 8-906-108-59-49.
ИСТОЧНИК KP.RU