Число заболевших коронавирусом в Башкирии на 10 апреля 2020 года составило 40 человек

10 Апр 2020 2020-04-10T09:57:12+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Башкирии на 10 апреля 2020 года

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В Башкирии за минувшие сутки число зараженных коронавирусом увеличилось на 18 человек. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в регионе достигло 40. Шестеро пациентов выздоровело. Об этом сообщает правительство республики со ссылкой на оперативные данные Роспотребнадзора.

Как следует из сводки, инфицированными являются жители городов Уфы, Дюртюлей, Кумертау, Белебея, Белорецка, Бирска, Сибая, Октябрьского, а также Альшеевского, Иглинского, Кармаскалинского, Зианчуринского районов.

«На 09.04.2020 г. под медицинским наблюдением находятся 3647 граждан, из них с симптомами ОРВИ 99 человек», - сообщили в Роспотребнадзоре РБ. Лабораторно обследовано 13 652 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU