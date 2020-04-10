В Уфе водитель въехал в ремонтируемый на обочине автомобиль

10 Апр 2020 2020-04-10T09:29:35+03:00

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В башкирской столице мужчина на легковушке протаранил ремонтируемую на обочине машину. Пострадал водитель последней. О дорожном происшествии сообщает уфимская госавтоинспекция.

ДТП произошло накануне днем, 9 апреля, на проспекте Салавата Юлаева. 32-летний водитель Kia Rio во время движения в сторону улицы 50 лет СССР въехал в «ГАЗель», которая из-за поломки стояла на краю проезжей части. От удара малотоннажка сдвинулась с места и наехала на 47-летнего мужчину, который ее чинил. Пострадавший получил различные ушибы и был отпущен домой после оказания медпомощи.

ИСТОЧНИК KP.RU