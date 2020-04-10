2020-04-10T08:43:44+03:00
Происшествия

В Башкирии мужчина из ледяной реки вытащил побитую собаку

Спасительную операцию сняли на видео
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: vk.omфото: vk.om
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В Туймазинском районе Башкирии житель Уфы Олег Иванников из ледяной реки вытащили побитую собаку. Несчастное животное от холода не могло выбраться на сушу и буквально замерло на месте недалеко от берега. Видео сняла и опубликовала в соцсети сестра спасителя Оксана Таштимерова. Инцидент произошел в минувший понедельник, 6 апреля, в деревне Ташлыкуль на реке Белой.

«Брат живёт в Уфе, а приехал в Мелеуз навестить родителей, мы решили доехать до речки, посмотреть, не выходит ли она из берегов. Уже собирались уезжать, как вдруг заметили что-то в дали, собака была без движений, мы не раздумывая начали её вытаскивать. После всего мы её вытащили на берег и поехали в деревню искать хозяина. Она еще побитая была: глаз и челюсть в крови. Брат сам на больничном, у него ребро сломано, но всё же полез даже не думая», – рассказала Оксана.

Хозяина вскоре удалось разыскать, и он сам был шокирован произошедшим. Сейчас жизни собаки ничего не угрожает. Кто побил собаку и каким образом она оказалась в реке, неизвестно.

В Башкирии из реки вытащили побитую собаку // 10.04.

ИСТОЧНИК KP.RU

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