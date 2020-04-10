В Уфе заработал ситуационный центр для поддержки бизнеса

10 Апр 2020 2020-04-10T07:58:23+03:00

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В уфимском Конгресс-холле начал работу Ситуационный центр по поддержке экономики. Его деятельность заключается в оказании помощи предприятиям региона в условиях ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. Специалисты принимают обращения предприятий реального сектора экономики. Здесь ответят на вопросы, касающиеся, например, режима работы предприятий или мер поддержки бизнеса со стороны государства.

В составе центра – три рабочие группы, каждая из которых занимается своим направлением: малый и средний бизнес; системообразующие предприятия и инвестиции; торговля и продовольственное обеспечение. Обращение обрабатываются не дольше 36 часов. Предприниматели могут задать вопрос как в письменной форме, так и позвонив на горячую линию – 8-800-250-21-24 или воспользовавшись инвестпорталом.

ИСТОЧНИК KP.RU