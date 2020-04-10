Статистика коронавируса в Башкирии на 10 апреля: подтвердились 18 новых случаев

10 Апр 2020 2020-04-10T12:43:01+03:00

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В Башкирии число инфицированных коронавирусом за сутки выросло на 18 человек. Всего в республике 40 пациентов с COVID-19. Об этом рассказал во время брифинга глава минздрава Башкирии Максим Забелин.

Из 40 жителей региона с подтвержденным коронавирусом 26 госпитализированы. В республиканской клинической инфекционной больнице лежат 16 пациентов, в перепрофилированной под госпиталь Демской больнице три пациента. Остальные находятся в инфекционных отделениях своих городов и сел: Кумертау, Сибай, Белебей, Октябрьский, Бирск, Исянгулово. С выздоровлением сегодня, 10 апреля, выписали еще одного пациента. Всего вылечено семь человек.

Напомним, что днем в четверг, 9 апреля, в Башкирии был зафиксирован еще один случай заболевания коронавирусом в Кумертау. Пациент был доставлен в инфекционное отделение Кумертауской больницы. Ранее в городе были зафиксированы еще два случая заболевания - его завезли женщины, которые вернулись с отдыха в Италии.

ИСТОЧНИК KP.RU