Статистика коронавируса в Башкирии на 10 апреля: подтвердились 18 новых случаев
В Башкирии число инфицированных коронавирусом за сутки выросло на 18 человек. Всего в республике 40 пациентов с COVID-19. Об этом рассказал во время брифинга глава минздрава Башкирии Максим Забелин.
Из 40 жителей региона с подтвержденным коронавирусом 26 госпитализированы. В республиканской клинической инфекционной больнице лежат 16 пациентов, в перепрофилированной под госпиталь Демской больнице три пациента. Остальные находятся в инфекционных отделениях своих городов и сел: Кумертау, Сибай, Белебей, Октябрьский, Бирск, Исянгулово. С выздоровлением сегодня, 10 апреля, выписали еще одного пациента. Всего вылечено семь человек.
Напомним, что днем в четверг, 9 апреля, в Башкирии был зафиксирован еще один случай заболевания коронавирусом в Кумертау. Пациент был доставлен в инфекционное отделение Кумертауской больницы. Ранее в городе были зафиксированы еще два случая заболевания - его завезли женщины, которые вернулись с отдыха в Италии.
ИСТОЧНИК KP.RU